Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 10, 11, 12, 13 e 14 luglio 2017 – «All’oscuro di tutto!» – Come apprendiamo dalle anticipazioni basate sulle trame delle puntate dell’edizione italiana di The Bold And The Beautiful, Katie e Brooke si confrontano sul dialogo avvenuto tra Quinn e Liam, ma tengono Eric all’oscuro di tutto e ne nascondono la registrazione.

Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana dal 10 al 14 luglio 2017 – «Coincidenze e circostanze…»

Nel frattempo, sempre secondo le anticipazioni basate sulle trame delle puntate – in onda dal 10 al 14 luglio, su Canale 5 alle ore 13, 40 – di Beautiful, una serie di coincidenze e circostanze inducono Ridge a credere che Quinn provi qualcosa per lui. Mentre la Fuller e il marito Eric sono immersi nei preparativi per la festa di Natale, molti membri della famiglia decidono di non prendervi parte. Brooke dice a RJ che sta per sposare suo padre, ma Bill continua a pressarla dicendole che non vuole rinunciare a lei.