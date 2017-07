Anticipazioni Cherry Season 2 – La Stagione del Cuore tutte le trame delle puntate della settimana del 10, 11, 12, 13 e 14 luglio 2017 – «Di nuovo insieme!» – Come veniamo a sapere dalle anticipazioni basate sulle trame delle puntate dell’edizione italiana della soap opera turca Kiraz Mevzimi, Cherry Season 2 – La Stagione del Cuore, Ayaz e Oyku tornano di nuovo insieme. Dopo quanto visto nel corso delle precedenti puntate, i due giovani innamorati hanno modo di riappacificarsi e ritrovare la loro love story nonostante i tanti ostacoli che hanno incontrato finora.

Anticipazioni Cherry Season 2 – La Stagione del Cuore le puntate della settimana dal 10 al 14 luglio 2017 – «Un piano ardito!»

Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2, per tenere lontano Mete, e sfuggire alle sue trame, Ayaz e Oyku tengono segreta la loro ‘reunion’ e inoltre, sempre stando alle anticipazioni sulle trame delle puntate di Cherry Season 2 in onda dal 10 al 14 luglio 2017, Oyku organizza un ardito piano per cercare di far desistere Mete dal portare avanti i suoi deliranti intrighi. Le cose, però, prenderanno una piega imprevista…