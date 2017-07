Domenico Diele, le ultime news ad oggi 7 luglio 2017. Il braccialetto elettronico è arrivato: Domenico Diele può lasciare il carcere di Salerno e andare agli arresti domiciliari, ed andrà a stare a casa della nonna a Roma. Sebbene potesse lasciare la struttura penitenziaria già da tempo, l’assenza di un braccialetto elettronico disponibile non aveva reso possibile il trasferimento. Diele aveva recentemente detto di essere in grande difficoltà. “Avrò un processo, pesano i miei errori. Ne ho commessi. Ma il giudice ha deciso di mandarmi agli arresti domiciliari, otto giorni fa. Non posso andarci, mi spiegano, finché non arriva questo anello con un microchip che ti mettono addosso. È vero che non se ne trovano, che ce ne sono così pochi?”, aveva fatto sapere.

L’interprete di diverse fiction, tra cui ‘1992’ e ‘1993’, ha investito e ucciso una donna di 48 anni nei pressi di Salerno, mentre era alla guida sotto effetto di stupefacenti e nonostante gli fosse stata ritirata la patente. I ricordi di quei terribili attimi, ha però detto lui, lo stanno tormentando. “Soprattutto quando sto al buio, in cella, risento la scena dell’impatto. Continuamente mi tormenta il fatto che su quell’autostrada, dov’era tutto scuro, io non ho visto quella donna”, ha fatto sapere recentemente attraverso un deputato che lo è andato a trovare in carcere.