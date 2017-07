Francesco Renga e Diana Poloni, le ultime news gossip al 7 luglio 2017

Francesco Renga e Diana Poloni, relax in piscina. Francesco Renga ed Ambra Angiolini non stanno più insieme ufficialmente da un anno, quando il cantante bresciano fu paparazzato con la sua nuova fiamma Diana Poloni. Oggi Francesco e Diana stanno ancora insieme, e nei giorni scorsi si sono goduti le vacanze insieme, in piscina, come mostra il settimanale Chi con delle foto. Renga ha trascorso qualche giorno con i figli ad Alghero, poi è ripartito per la capitale dove ad attenderlo c’era Diana, ed i due insieme hanno trascorso qualche giorno di relax prima dell’inizio del tour di Francesco.

Francesco Renga, al via al nuovo tour.

Il tour di Francesco Regna ha avuto inizio il primo luglio a Sanremo, mentre il 6 luglio è stato a Brescia, in Piazza della Loggia. Il 9 luglio sarà la volta di Roma, Auditorium Parco della Musica , poi l’11 luglio a Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II. Dopo le date di Mirano, Udine, Villafranca e Cremona, Renga sarà al Porto Antico di Genova il 18 luglio. Si continua poi a Cervere, Asiago, San Pancrazio, Trani, Soverato, Taormina e infine, il 29 agosto, la tappa finale a Reggio Emilia, all’Arena Festareggio.