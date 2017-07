Grande Fratello Vip 2017, le ultime news ad oggi 7 luglio 2017! A settembre comincerà la nuova edizione condotta dalla bellissima Ilary Blasi, e l’attore e modello spagnolo Sergio Muniz sembrava tra i concorrenti certi della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, ma Muniz si è tirato indietro di fronte alla proposta di Mediaset. Sergio ritiene infatti che partecipare ad un altro reality non possa che far male alla sua carriera, visto che essere stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, sostiene lui, è stato d’impaccio per la realizzazione dei suoi obiettivi professionali.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. Sergio Muniz e le Buccino rifiutano di partecipare!

“Sì, me l’hanno proposto, ma non è nelle mie corde. Ho già fatto un reality ed è difficile togliersi quel marchio. Ovviamente non rinnego nulla di quello che ho fatto, ma non voglio peggiorare la situazione”, ha spiegato Muniz al settimanale Vanity Fair.

Sergio si appresa quindi a calcare i palcoscenici teatrali con il musical ‘Mamma Mia!’ nel ruolo di protagonista ed è felice così, visto che si tratta di una vera opportunità di crescita. “Mi continuano a offrire le stesse cose che non mi permettono di crescere. Il mio obiettivo è migliorare, e il teatro mi sta dando questa possibilità”, ha aggiunto nell’intervista con il magazine patinato.

Nel frattempo anche Cristina Buccino e la sorella Maria Teresa, date praticamente per certe nella casa di Cinecittà a settembre, hanno deciso di fare un passo indietro. Urge quindi trovare nuovi candidati famosi per la versione celebrity del papà di tutti i reality.