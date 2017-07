Guida tv, i programmi tv di oggi venerdì 7 luglio 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 7 luglio 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda il film Sister Act 2- Più svitata che mai, con Whoopi Goldberg nei panni di Suor Maria Claretta. Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, ma la loro scuola è sull’orlo della chiusura, e i ragazzi sono delle pesti. Non resta che chiedere l’aiuto di Deloris, che è tornata al mestiere di cantante di night, a Las Vegas. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda il telefilm Rosewood stagione1. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il documentario La grande Storia. Lorenzo Falco è andato a Predappio dove tra memorabilia e souvenir si alimenta il mito di Benito Mussolini.

La guida tv di oggi venerdì 7 luglio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Su Canale 5 andrà in onda il fim Steve Jobs 2015, incentrato sulla vita di Jobs, trionfi e le cadute, il suo ingegno che è stato il motore trainante dell’era digitale. Ambientato nei backstage pochi minuti prima dei lanci dei tre prodotti più rappresentativi nell’arco della carriera di Jobs. Su Italia 1 vedremo il film Operazione Vacanze.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il Eccezionale veramente, condotto da Francesco Facchinetti, il talent di comici ed aspiranti comici che si esibiranno dinanzi al pubblico e a una giuria ‘speciale’ con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.