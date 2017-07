Il Segreto, tutte le trame e le anticipazioni della settimana da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2017

Il segreto, le anticipazioni della settimana dal 10 al 15 luglio 2017: il rifiuto di Emilia. Domenica sera, 9 luglio 2017, Il Segreto non andrà in onda: i palinsesti di Mediaset hanno deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda della soap la domenica sera. Vediamo, dunque, le anticipazioni delle puntate della settimana prossima, dal 10 al 16 luglio. Prosegue il calvario di Donna Francisca, che non sa come fare con Cristobal, il cui intento è quello di accaparrarsi l’eredità della donna in modo da poter avere non solo possedimenti, ma anche soldi che gli permettano di fare degli investimenti. La cameriera Fe va al capezzale di Donna Francisca per conoscere le sue condizioni di salute, ma la donna finge di stare bene. Cristobal, intanto, propone ad Emilia di diventare sua complice, ed il palio c’è la divisione della ricchezza di Donna Francisca. Emilia, però, rifiuta.

Il segreto, le anticipazioni della settimana dal 10 al 15 luglio 2017: Eulalia si allea con Donna Francisca, ma…

Eulalia, intanto, scopre le azioni del nipote e si sente tradita da lui. La rabbia è talmente tanta che decide di aiutare Donna Francisca a riprendersi ciò che le è stato sottratto. Cristobal si accorge del piano di Eulalia e fa rinchiudere la zia in manicomio, dicendo che è pazza.

Il segreto, le anticipazioni della settimana dal 10 al 15 luglio 2017: il ritrovamento del corpo di Mariana.

Buone notizie per Sol e Lucas: l’adozione di Marcos si è conclusa nel migliore dei modi, ed i due sono felicissimi che il piccolo sia legalmente loro figlio. Se da un lato c’è chi riceve buone notizie, dall’altro c’è chi riceve pessime notizie: Nicolas viene chiamato al riconoscimento di un cadavere si rivela quello di Mariana…