Max Biaggi, Bianca Aztei, Eleonora Pedron, le ultime news gossip ad oggi 7 luglio 2017

Max Biaggi, Bianca Aztei, le ultime news. Bianca Atzei è tornata a parlare del dramma vissuto da lei e il suo compagno Max Biaggi nelle ultime settimane. La cantante ha detto di essere felicissima di poter finalmente abbracciare il suo Max fuori dall’ospedale. Lo scorso mese Biaggi è stato ricoverato per 17 giorni nella terapia intensiva del San Camillo di Roma a seguito di un grave incidente in pista a Latina, mentre si allenava per alcune gare.”Siamo usciti da un incubo. E lo abbiamo fatto tenendoci per mano. Mi sono trovata a lottare contro un nemico potentissimo: la paura di perdere la persona che amo, un tema di cui ho parlato anche nelle mie canzoni”, ha spiegato Bianca al settimanale ‘Oggi‘.

Max Biaggi, Bianca Aztei, Eleonora Pedron, le ultime news.

La Atzei, che davanti a Biaggi si è sempre mostrata forte, ha rivelato di aver temuto il peggio, soprattutto all’inizio. “Dopo la seconda operazione al polmone, al risveglio mi ha regalato il primo sorriso ed è stato un sollievo immenso. Perché sì, devo ammetterlo: all’inizio è stata durissima”. Nell’intervista al magazine, infine, la Aztei ha parlato anche dell’ex moglie del compagno, Eleonora Pedron. Le due infatti si sono incrociate nei corridoi del nosocomio romano. “L’ho trovata una cosa molto naturale. Con Eleonora ci conosciamo: è la mamma dei figli di Max. Ho molto rispetto per lei e adoro i loro bambini”, ha spiegato.