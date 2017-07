Tagli capelli corti, medi, scalati, bob estate 2017: il nuovo taglio di Belen Rodriguez!

Tagli capelli corti, medi, scalati, bob estate 2017. I tagli di capelli corti dell’estate 2017 vedono in primo piano pixie, anche quello in versione cortissima, come quello sfoggiato da Katy Perry a Parigi durante la sfilata di Chanel, nelle tonalità biondo chiarissimo. I tagli di capelli corti spesso vengono accompagnati dal ciuffo laterale. Molto gettonati i tagli sfilzati, con asimmetrie e giochi di volume nell’estate 2017.

Tagli capelli medi, scalati, bob estate 2017: il nuovo taglio di Belen Rodriguez!

Nella top ten dei tagli di capelli dell’estate ci sono i tagli di capelli medi, in particolare i bob in tutte le versione. Anche la bellissima Belen Rodriguez non ha saputo resistere alla tentazione di dare un taglio alla propria capigliatura in vista dell’estate. Taglio medio, di pari lunghezza che sfiora le spalle, per la splendida Belén che ha scelto ad un carré firmato Cotril, di pari lunghezza. mostrato negli scatti postati dalla showgirl sul noto social Instagram.

Tagli capelli medi, scalati, bob estate 2017: impazza la media lunghezza!

In questo periodo sta tornando in auge il posh bob, il taglio lanciato Victoria Beckham: un bob più corto nella parte posteriore con punte allungate davanti, come quello scelto per l’estate da Karlie Kloss e Selena Gomez. Via libera anche ai wob, ossia ai wavy bob per l’estate 2017 per un’estate a tutto volume!

Il nuovo taglio di capelli di Belen Rodriguez nelle foto postate su Instagram.

El pelo cortito!!! ✂️✂️✂️ #megusta 😋😋😋 @cotrilspa Un post condiviso da Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 5 Lug 2017 alle ore 14:09 PDT