A sua immagine anticipazioni di sabato 8 luglio 2017: tappa nelle Marche ad Ancona!

A sua immagine anticipazioni di sabato 8 luglio 2017. Nuovo appuntamento con il programma religioso di Rai1 “A sua immagine“, che continua il viaggio nei luoghi più importanti della fede in Italia. Oggi sabato 8 luglio, dalle 17.15 su Rai1 la trasmissione fa tappa nelle Marche, in una delle città più belle dell’Adriatico, da sempre ponte verso l’Oriente e dalle origine greche, Ancona. La cristianità qui è molto legata al martirio di santo Stefano, come racconta addirittura sant’Agostino. Ma molto forte è anche il legame degli anconetani con la Madonna custodita nel Duomo millenario di san Ciriaco patrono della città… E sarà proprio quella la meta finale, non prima di aver percorso alcune tappe di questa bellissima città.

Nel corso della puntata, Lorena Bianchetti si sposta presso la Mole Vanvitelliana e la Loggia dei Mercanti, insieme alla guida Filippo Mannoni; raggiunge il Duomo con don Luca Bottegoni; arriva fino al Passetto. Tutto questo senza dimenticare il bellissimo borgo di Corinaldo, luogo di nascita di santa Maria Goretti. Alle 17.30 l’appuntamento passa a “Le ragioni della speranza”. Il commento al Vangelo di questa domenica sarà guidato da don Marco Pozza nella suggestiva cornice dell’Eremo delle Carceri di Assisi. Luogo del silenzio e della preghiera, cuore dell’esperienza francescana, l’Eremo adagiato sulle pendici del Monte Subasio è il posto ideale per chi d’estate vuole dedicare un po’ di tempo al ristoro dello spirito. Ad accompagnare il cappellano del carcere di Padova ci saranno fra Emanuele Gelmi e fra Luca Di Pasquale.