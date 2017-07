Belen Rodriguez e Andrea Iannone, crisi tra i due? Belen Rodriguez è ancora una volta al centro del gossip: sembra, infatti, che la sua relazione con Andrea Iannone sia in crisi. A farlo supporre è il fatto che i due fidanzati stiano trascorrendo le vacanze estive separati: Belen è a Ibiza, dove ha affittato una villa per trascorrere l’estate vicino al mare insieme alla famiglia e agli amici più stretti, ma Iannone non c’è. Un altro particolare è subito stato messo in evidenza: prima, spesso i due postavano sui social foto insieme, mentre adesso è da un po’ che ciò non accade.

Belen Rodriguez, nuovo taglio di capelli per la showgirl.

I segnali che fanno pensare ad una crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non finiscono qui: la showgirl argentina ha tagliato i capelli, e di solito si tagliano i capelli quando si vuole voltare pagina. Recentemente la Rodriguez è stata protagonista di un botta e risposta con alcuni dei suoi follower su Instagram, che hanno notato dei peli biondi sulla sua pelle. “Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi punge”.