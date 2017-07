Caterina Balivo, le ultime news gossip all'8 agosto 2017

Caterina Balivo, vacanze al mare per la conduttrice di Detto Fatto. Caterina Balivo sta trascorrendo le vacanze estive al mare, dove preferisce esporsi poco al sole. Su Instagram, la conduttrice ha postato una fopto in cui si gode un po’ di fresco sotto all’ombrellone e ha scritto: “Al sole si… Ma sempre all’ombra nelle ore più calde e di bianco vestita per non soffrire il caldo, mai dimenticare la protezione e soprattutto attentissima alle macchie solari!”. Caterina, giunta all’ottavo mese di gravidanza, è in forma smagliante e appare serena, felice e rilassata.

Caterina Balivo, il tenero bacio a Guido Alberto.

Per la giornata mondiale del bacio, Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto in cui bacia suo figlio Guido Alberto. La dedica di commento alla foto è dolce e simpatica: “Baciami oggi e per sempre! Vorrei cento baci al minuto da lui ma dopo soli due mi dice: mamma basta!”. I figli crescono, ma Caterina è pronta a dare tutto il suo amore ad una nuova vita: alla sua bambina, che dovrebbe nascere nei primi giorni di settembre.