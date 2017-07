Guida tv completa di sabato 8 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Eccoci arrivati al fine settimana con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata relativa ai programmi tv del prime time di oggi, sabato 8 luglio 2017, dei principali canali della tv generalista. Cominciamo come sempre dalla Rai, che sulla sua prima rete propone Una voce per Padre Pio, programma che racconta storie di vita, di fede, e le opere di Santo Pio. Ascolteremo le canzoni di Gigi e Ross, Ermal Meta, Ron, Sergio Sylvestre, Peppino Di Capri, Frate Alessandro Brustenghi, Silvia Mezzanotte, Lele, Piero Mazzocchetti, Elodie e Lina Sastri. Su Rai 2 torna il thriller del sabato sera: stavolta la seconda rete Rai proporrà Il gioco della follia. Rai 3 ci propone un grande classico, Totò, Peppino e la malafemmina.

La guida tv di questa sera sabato 8 luglio 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Eccoci alle anticipazioni e news sulle reti Mediaset e La7. Su Rete 4, alle ore 21:15, verrà proposto il film d’azione L’ultima alba diretto da Antoine Fuqua con protagonisti Bruce Willis, Monica Bellucci e Cole Hauser. Canale 5 propone il programma di intrattenimento Ciao Darwin 7. Alle 21:10 su Italia 1 c’è il film Ritorno al futuro. Terminiamo queste anticipazioni con la programmazione in prima serata di La7, dove alle ore 21:10 troviamo l’ineffabile Ispettore Barnaby a districarsi tra crimini, misteri e misfatti che allignano nella solo apparentemente tranquilla campagna inglese.