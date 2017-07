Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 8 luglio 2017: viaggio in Liguria, da Varigotti ad Albenga

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 8 luglio 2017. Nuova puntata di Lineablu oggi in onda dalla Liguria. Da Varigotti ad Albenga, ad Alassio: la prossima puntata di Lineablu, in onda sabato 8 luglio alle 14 su Rai1, sarà un viaggio lungo il Ponente ligure. 54 bracciate al minuto per unire a nuoto la Corsica alla Liguria, la Tunisia alla Sardegna, le Isole Porquerolles a Stintino: nella splendida cornice dell’isola di Gallinara, le incredibili imprese di Giovanni Brancato, nutrizionista e recordman mondiale.

Attualità: a largo di Albenga, a bordo di gozzi, con i bambini, divertenti lezioni di avvicinamento alla pesca organizzate dalla Lega Navale Italiana. 48 anni di onorata carriera, i gesti, l’abbigliamento e i modi che sanno di un’eleganza antica, di quelle che non s’improvvisano, ma sono costruite col tempo: a Varigotti, per incontrare “Gigi”, il celeberrimo barbiere dei VIP, trasferitosi da Lecce nel lontano 1960. Una trama aromatica che spazia dalle conifere ai sentori di macchia mediterranea, dalla foglia del mirto alla salvia: sulle colline di Varigotti, lungo l’antico sentiero del Balcone, la “Colombaia”, cultivar risalente al XII secolo, qui piantata dai monaci benedettini, dalle cui drupe si ottiene un olio dal fruttato intenso. Un nucleo di abitazioni che riproducono un tipo di casa quasi unico, derivato da una remota tradizione mediterranea in cui, erroneamente, si è voluto riconoscere una prova dell’origine arabo-saracena del paese: passeggiando nell’intricato crocevia dei caratteristici vicoli, la storia, gli aneddoti e le curiosità di Varigotti, pittoresco borgo di pescatori.

Pini marittimi, carrubi, mandorli, cipressi, meravigliose fioriture stagionali di tumbergie, spiree, ortensie quercifoglie, oleandri, bouganville e, soprattutto, le centinaia di varietà di specie che costituiscono la straordinaria collezione di Agapanti: sulle colline che dominano Alassio, alla scoperta delle bellezze del parco di Villa la Pergola, mirabile esempio di giardino all’Italiana che si estende su una superficie di 22.000 ettari.

A Tellaro, in Liguria, nel golfo dei Poeti, con Fabio Gallo, storie, leggende e sapori locali di uno dei borghi più belli d’Italia.