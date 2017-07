Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi, 8 luglio 2017

Michelle Hunziker, un’estate al mare! Michelle Hunziker sta trascorrendo qualche giorno al mare con Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Aurora, invece, oramai è cresciuta e, pur essendo legatissima alla madre, trascorre le vacanze da sola con le amiche e con il fidanzato. Sui social, la bella showgirl documenta la sua vacanza fatta di risate, d’amore e di docce frette per cercare di combattere il caldo. Il video postato su Instagram è molto divertente, e l’acqua, a giudicare dall’espressione di Michelle, deve essere davvero fredda!

Michelle Hunziker, momenti di dolcezza con il marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker si è ritagliata alcuni momenti da trascorrere da sola con il marito Tomaso Trussardi: in occasione della giornata mondiale del bacio, la showgirl ha scritto sui social: “Sta per finire il #worldkissingday e ora inizio a limonare come una pazza! È arrivato mio marito, buona serata e ricordate di limonare.

Michelle Hunziker, il video della doccia gelata.