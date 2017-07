Tagli capelli corti, medi, pixie, bob estate 2017. Tante le tendenze tra i tagli di capelli per l’estate 2017. Protagonisti assoluti saranno i tagli di capelli corti e le medie lunghezze. Tra le tendenze dell’estate 2017 impazzano le chiome rasate, come quelle sfoggiate da Cara Delevingne e Kristen Stewart a Parigi pochi giorni fa. Molto di tendenza saranno i tagli voluminosi, come i bob mossi, ossia i wob, arricchiti da ciuffi e frange. Di estrema tendenza sono, infatti, i tagli di capelli che coniugano i due grandi protagonisti della stagione: i tagli di capelli corti ed il volume. Abbiamo visto sulle passerelle tagli di capelli corti e ricci, con ciuffi voluminosi, scalature, ed asimmetrie per un effetto extravolume!

Tagli di capelli e styling per l’estate 2017, tutti i tagli di capelli di tendenza per l’estate!

Tra i tagli di capelli corti per l’estate 2017 ci sono sicuramente i caschetti, nella versione mossa, anche con onde per un look un pò retrò, come il bob sfoggiato a Venezia pochi giorni fa dalla splendida modella Bella Hadid. Styling con onde anche per la bellissima ed affascinante neomamma Francesca Rocco, che su Instagram posta una splendida immagine con un look che regala al suo bellissimo taglio lungo un sapore un pò retrò.

Tagli corti, cortissimi, rasature estate 2017: le proposte più glamour!

Le bellissime sfoggiano anche tagli di capelli cortissimi, pixie in versione minimal e tagli di capelli extracorti. I tagli supercorti sono stati sfoggiati a Cannes qualche settimana fa dalle bellissime modelle Coco Rocha, Winnie Harlow, e da Katy Perry a Parigi pochi giorni fa, nella versione pixie cut cortissimo. Tagli per tutti i gusti e le esigenze per un’estate all’insegna del brio e della femminilità!

