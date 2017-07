Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime all’8 giugno 2017: lieto fine per Francesca e Ruben? Continua il grande successo di Temptation Island 2017 Ed. 4, e sono tante le indiscrezioni ed i rumors che circolano in rete circa le sorti delle coppie che hanno deciso di partecipare al programma. Vediamo alcune news ad oggi nel nostro daytime. Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono una delle coppia più discusse: Francesca ha commentato negativamente il suo rapporto con Ruben, dicendo che non le va bene il suo carattere fragile, ed è addirittura arrivata a definirlo “pollo”. Tutti scommettono sulla fine della loro storia d’amore, e invece secondo alcuni rumors i due sono tornati a casa insieme…

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime ad oggi: Valeria e Alessio tornano a casa insieme?

Che Ruben e Francesca abbiano superato le difficoltà? Alcuni indizi provengono dai social. Su Instagram Francesca ha messo un like ad un video postato da Ruben che riguarda Temptation Island. Sempre sui social, inoltre, Francesca ha risposto così ad un’utente: “Che poi, ragazze, nella vita reale a me piacciono (proprio come a voi) gli uomini senza carattere, poco intraprendenti”. Il lieto fine sembra esserci stato anche per Valeria e Alessio, nonostante l’assidua corte che il ragazzo ha fatto alla tentatrice Carmen.