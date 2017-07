Stasera, sabato 8 luglio 2017, andrà in onda dall’Aula Liturgica Padre Pio – Piana Romana a Pietrelcina, Una voce per Padre Pio. Il programma quest’anno compie la maggiore età e, quuest’anno sarà condotto da Alessandro Greco e da Lorena Bianchetti. Una Voce per Padre Pio, nato nel 2000 da un’idea di Enzo Palumbo, racconta storie di vita e di fede, esperienze di devozione, ma anche solidarietà, fratellanza e, su tutto, la vita e le opere del grande Santo di Pietrelcina. Una Voce Per Padre Pio 2017 riunisce i grandi nomi della musica, dello spettacolo e della tv: Gigi e Ross, Ermal Meta, Ron, Sergio Sylvestre, Peppino di Capri, Frate Alessandro Brustenghi, Silvia Mezzanotte, Lele, Pietro Mazzocchetti, Elodie, Lina Sastri. Ad arricchire il programma non mancheranno le letture su Padre Pio di Michele Placido, Sergio Assisi e Francesco Testi. Enzo Palumbo racconterà i progetti realizzati in Costa D’Avorio nell’arco dei questi anni, a partire dagli ultimi: una casa famiglia, due villaggi per bambini diversamente abili, un orfanotrofio.

Una voce per Padre Pio, un pensiero per l’Africa.

Anche l’edizione 2017 sarà legata ad una raccolta fondi a sostegno dei progetti che l’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus” porta avanti con grande determinazione. Quest’anno, l’obiettivo principale della Onlus, che da anni opera in una terra difficile come “L’Africa”, è quello di poter offrire un aggiuntivo servizio nel nostro Paese con “OBIETTIVO ITALIA”. Tre le “Mission”. La prima è “Fratello Studio Sorella Scuola”: partire da un quartiere “difficile”, quello di Barra a Napoli – per ottemperare alle emergenze reali sul territorio con interventi sociali e progettualità educative. L’altra è “Siamo al Tuo Fianco”: in collaborazione con l’Ufficio ricostruzione Post Sisma della Diocesi di Ascoli Piceno, il progetto vuole sostenere le famiglie colpite dal terremoto. Infine, “Tendere la Mano”: in collaborazione con le istituzioni locali, centri sociali e parrocchie, il progetto nasce con l’intento di sostenere famiglie che vivono situazioni di grave indigenza. Sul palco, la grande Orchestra “I Suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Le coreografie sono di Angelo Parisi. Autori del programma sono Ivano Balduini, Gianluca Guida e Mario Audino, con la collaborazione ai testi di Simone Pinelli. La regia della trasmissione sarà curata da Maurizio Catalani.