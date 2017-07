F1 Gp d'Austria, Tour de France 2017 e Calciomercato oggi a Domenica Sport su Rai Radio 1

F1 Gp d’Austria, Tour de France 2017 e Calciomercato oggi domenica 9 luglio 2017 a Domenica Sport. Oggi Domenica Sport del 9 luglio, in onda dalle 14 su Rai Radio1, sarà presentata da Massimiliano Graziani. Spazio in particolare a Formula 1, Tour de France, calcio. Si comincia alle 13.25 con la presentazione della giornata sportiva. In apertura, intervista al neo designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli. Dalle 14.00 in diretta il Gran Premio d’Austria di Formula 1. Radiocronaca di Giulio Delfino. Quindi, il Tour de France 2017, la nona tappa, da Nantua a Chambery (181 km).

La cronaca è di Emanuele Dotto, a ridosso dell’arrivo il commento tecnico con ex ciclisti e addetti ai lavori. Gli altri approfondimenti: le ultime di calciomercato; la Germania campione di tutto, dalla Confederations Cup agli Europei Under21; il tennis, dopo la prima settimana di Wimbledon. E continua l’avvicinamento ai mondiali di nuoto di Budapest: stavolta è il turno del nuoto in acque libere.