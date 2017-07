Formula1, Hamilton penalizzato per il Gp d’Austria. Oggi alle ore 14 si correrà, sul circuito di Zeltweg, la gara del Gran Premio d’Austria. Si tratta del nono appuntamento mondiale di Formula 1 ed oggi, durante le qualifiche, la pole position è stata conquistata da Valtteri Bottas della Mercedes. In seconda posizione si è posizionata la Ferrari di Sebastian Vettel, mentre si è posizionato terzo Lewils Hamilton della Mercedes ma, a causa della penalità dovuta alla sostituzione del cambio del motore, oggi partirà dall’ottava posizione e non dalla terza. Secondo il regolamento, infatti, si ha una penalità nel momento in cui un pilota non completa il ciclo delle sei gare consecutive.

Formula1, la griglia di partenza per la gara di oggi, 9 luglio 2017.

Partirà, invece, dalla terza posizione la Ferrari di Kimi Raikkonen. Ricciardo partirà in quarta posizione, Verstappen dalla quinta,. Sesta posizione per Grosjean. Perez raggiunge la settima posizione. All’ottavo posto troviamo il penalizzato Hamilton, mentre in nona e decima posizione ci sono Ocon e Sainz.