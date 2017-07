Guida Tv, i programmi tv di stasera domenica 9 luglio 2017 su Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di domenica 9 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 ripropone gli episodi della terza serie di Un passo dal cielo 3, con Terence Hill. Natasha è intenzionata a cercare il Eugenj, che credeva morto. Pietro e Vincenzo cercano la ragazza, e nella ricerca trovano il cadavere di un uomo. Nel tranquillo paese dell’Alto Adige di San Candido, intanto, arriva una modella, Eva. Giorgio e Chiara hanno deciso di sposarsi. Su Rai 2 vedremo Criminal Minds Beyond Borders, gli episodi Il respiro del diavolo e La donna perfetta. Su Rai 3 andrà in onda La SpiaFuori controllo, un film di Martin Campbell interpretato da Mel Gibson.

Guida tv di questa sera domenica 9 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il concerto Una serata… Bella senza fine. Su Canale5 andrà in onda la quinta serie di Una vita. Su Italia 1 vedremo Ti presento i miei, un film con Robert De Niro. Greg vuole fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Pam Byrnes, maestra d’asilo, ma per tradizione di famiglia della futura sposa deve chiedere il permesso al padre… La7 propone il film drammatico Exodus con Paul Newman.