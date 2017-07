Linea Verde Estate anticipazioni oggi domenica 9 luglio 2017: dai Monti della Lessinia al Lago di Garda.

Linea Verde Estate anticipazioni oggi domenica 9 luglio 2017. Nuovo appuntamento con Linea Verde Estate, viaggio alla scoperta dei posti più suggestivi dell’Italia. Oggi Domenica 9 luglio alle 12.20 su Rai1, Federica De Denaro e Federico Quaranta saranno in viaggio per Linea Verde Estate dai Monti della Lessinia al Lago di Garda. Federico Quaranta seguirà la vita dei malghesi dell’altopiano dove ogni estate pascolano tra i 3 e i 4 mila animali.

Tanta produzione di latte che serve alle aziende trasformatrici e ai caseifici giù a valle ma che viene anche lavorato direttamente in malga in burro e formaggio d’alpeggio. Federica De Denaro attraverserà la Valpolicella e la Valle dell’Adige per raccogliere pesche e ciliegie. Un territorio che è predisposto naturalmente a questo tipo di coltivazioni. Arriveranno assieme sul Lago di Garda per attraversarlo e continuare il viaggio da Sirmione, dalla sponda lombarda.