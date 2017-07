MotoGp si riparte ad agosto. La MotoGp è in pausa, e riprenderà a correre durante il primo weekend di agosto con il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. L’ultimo Gran Premio corso risale a due settimane fa: si tratta del GP di Germania che ha visto come vincitore e protagonista assoluto Marquez. Al secondo posto si è posizionato Jonas Folger, al terzo Dani Pedrosa. Quarto Maverick Vinales, quinto Valentino Rossi, Dovizioso ottavo. Lorenzo è arrivato undicesimo, Petrucci tredicesimo. Questo campionato, anche alla luce di questi risultati, si conferma essere molto equilibrato: tutto, dunque, può accadere nelle prossime gare, in quanto nella classifica generale troviamo ben 4 piloti ( Marquez, Vinales, Dovizioso e Rossi) nel giro di dieci punti.

MotoGp, il bilancio di Andrea Iannone.

Andrea Iannone, pilota della Suzuki, sta trascorrendo questa pausa con la compagna Belen Rodriguez, ma il pensiero della moto c’è sempre: il pilota non è molto soddisfatto di come siano andate le cose, ed infatti a Sky Sport ha confessato: “Sicuramente questa è la pausa più difficile della mia vita. Come sempre continuo a fare il mio lavoro e ad allenarmi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e poi passo le giornate a casa a riposarmi un po’ dalla stanchezza accumulata. Quando ci tieni ad avere dei risultati e fai comunque fatica a ottenerli, la situazione ti pesa, ed è inevitabile che comunque, a me non faccia piacere. Queste sono lezioni di vita importanti, che ti fanno riflettere tanto, e sono comunque felice di essere in questo momento come sono, anche se soffro cerco di reagire ogni giorno e di non perdere di mira il mio obiettivo che è quello di portare la Suzuki al vertice e ad avere la competitività che tutti desiderano”