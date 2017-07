Papa Francesco, le ultime news al 9 luglio 2017. In attesa delle parole del Santo Padre durante l’Angelus di oggi, 9 luglio 2017, ricordiamo alcune importanti parole del Papa che riguardano l’immigrazione. Papa Francesco torna a parlare di un tema che gli sta molto a cuore: quello dei migranti, e lo fa attraverso un’intervista a La Repubblica. Il Santo Padre si è detto preoccupato per il vertice del G20, in quanto teme che paesi forti ed influenti quali USA e Russia creino alleanze per avere potere decisorio e trasmettere la propria visione distorta sulla guerra in Siria. Le decisioni prese possono riguardare anche l’immigrazione: “Abbiamo come problema principale e purtroppo crescente nel mondo d’oggi, quello dei poveri, dei deboli, degli esclusi, dei quali gli emigranti fanno parte. D’altra parte ci sono Paesi dove la maggioranza dei poveri non proviene dalle correnti migratorie ma dalle calamità sociali di quel Paese; altri invece hanno pochi poveri locali ma temono l’invasione dei migranti. Ecco perché il G20 mi preoccupa”.

Papa Francesco, il tweet: “I migranti sono nostri fratelli e sorelle”.

Papa Francesco ha ripreso il tema dei migranti nella giornata di ieri, quando con un tweet ha scritto: “I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla fame e dalla guerra”. Il Papa chiede dunque di andare incontro a migranti e rifugiati senza chiusure proprio ieri che ricorreva il quarto anniversario della sua visita a Lampedusa.