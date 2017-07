Riforma delle pensioni, le ultime novità ad oggi 9 luglio 2017. In una nota Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, sono tornati a parlare di età pensionabile ed aspettativa di vita, ed hanno così dichiarato: «Pur muovendo da diverse impostazioni sull’assetto del sistema previdenziale, condividiamo la necessità di un rinvio strutturale dell’adeguamento dell’età di pensione all’aspettativa di vita, che altrimenti la porterebbe a 67 anni a partire dal 2019, almeno in termini tali da introdurre una maggiore gradualità. La manovra Fornero non ha di fatto previsto una vera transizione per cui persone già prossime all’età di pensione all’atto della sua approvazione hanno subito l’allungamento dell’età lavorativa fino a sei anni. Al di là delle possibilità di trattamenti anticipati “sociali” o onerosi, il sistema italiano si caratterizza già ora per il primato globale dell’età di pensione».

Riforma delle pensioni, oggi 9 luglio 2017: le novità su età pensionabile ed aspettativa di vita.

«Fermi restando gli obiettivi di sostenibilità nel lungo periodo, un pò di buon senso aiuterebbe la società a ritrovare fiducia nel sistema previdenziale, a partire dai giovani. Rivolgiamo in tal senso un appello alle colleghe e ai colleghi di tutti i gruppi parlamentari come al Governo e nei prossimi giorni convocheremo una conferenza stampa per illustrare le ragioni e i contenuti della nostra iniziativa”, concludono nella nota Cesare Damiano e Maurizio Sacconi.