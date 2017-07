Sereno Variabile anticipazioni di oggi domenica 9 luglio 2017: alla scoperta di Lampedusa

Sereno Variabile anticipazioni di oggi domenica 9 luglio 2017. Nuovo appuntamento con Sereno Variabile Estate oggi domenica 9 luglio 2017. Un viaggio nell’isola più meridionale d’Italia, più a sud anche di Tunisi e Algeri: Lampedusa. È questa la meta della nuova puntata Sereno Variabile Estate, in onda domenica 9 luglio alle 13.45 su Rai2, tra mare, immersioni, sport, ma anche cinema, gastronomia e ospitalità nei tipici “dammusi”.

Osvaldo Bevilacqua incontrerà i personaggi dell’isola come Francesco, il pescatore che da quando era bambinoparte con la sua barca per andare a caccia di pesci e crostacei; Simone, il sub che si divertente incontrando i grandi cetacei, che racconterà le sue avventure per insegnare a tutti come scoprire il mare senza pericoli. Un viaggio alla scoperta del mare più bello, della cucina più tipica ma anche dell’ospitalità degli abitanti perché Lampedusa, per tutti, significa accoglienza.