Tagli capelli cortissimi per l'estate 2017: la gallery con i trends di tendenza della nuova stagione

Tagli di capelli corti Estate 2017. Molto di moda i tagli di capelli corti per l’estate 2017: i tagli di capelli netti, decisi e cortissimi saranno protagonisti dell’estate 2017. Niente mezze misure: il trend della nuova stagione sarà quello di dare un taglio netto alla propria chioma. Tagli cortissimi ma con hair styling molto chic e iper- femminili, come quelli di Michelle Williams e della modella canadese Winnie Harlow che, per l’estate ha abbandonato i tagli di capelli lunghi capelli per scegliere un taglio di capelli cortissimi con ricci.

Tagli di capelli corti e rasati: il bellissimo look di Paola Barale.

Tagli di capelli cortissimi e rasati per la showgirl Paola Barale, che di recente si è rasata a zero i capelli dietro, optando per un undercut aggressivo. Su Instagram ha documentato la trasformazione con un video che è diventato virale. Raz Degan e i followers sembrano apprezzare moltissimo il nuovo look ed il nuovo taglio di capelli, davvero unico e glamour.

