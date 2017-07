Una vita anticipazioni domenica 9 e lunedì 10 luglio 2017: la disfatta di Ramon!

Una vita, anticipazioni e News di stasera domenica 9 luglio 2017. Grande successo per la serie ambientata a Madrid dal titolo Una vita, che torna con la puntata serale che andrà in onda alle 21:15 su Canale 5. Secondo le anticipazioni di stasera domenica 9 luglio 2017 di Una vita, saputo della morte di Gines, Ramón ordina a Trini e María Luisa di fare le valigie, per lasciare il Paese per andare in America, ma María Luisa si oppone perché non vuole lasciare il fidanzato Víctor.

Una vita, anticipazioni domenica 9 luglio 2017: Ramon viene portato in commissariato.

Ramon confessa a Trini la verità sul suo giro d’affari, e la moglie appare comprensiva e decide di partire con lui. María Luisa saluta per sempre Víctor. Tuttavia, prima che la famiglia possa avviarsi, Ramón viene portato in commissariato da Peiró. Leonor scrive una lettera pregando la regina di concedere l’indulto a Martín, e chiede a Cayetana di facilitarne il recapito grazie ai suoi contatti. Intanto, Felipe prepara i documenti necessari per il matrimonio in carcere di Casilda e Martin.

Una vita, anticipazioni di lunedì 10 luglio 2017: l’addio tra Teresa e l’ispettore Mauro.

Ramon, sotto indagine per gli omicidi di Gines e Duran, si dichiara estraneo ai fatti. Treni sventa un tentativo di rapimento e donne di Maria Luisa. Oliva dopo essersi fustigato, scrive una lettera. La settimana inizia con l’addio tra Teresa e l’ispettore Mauro San Emeterio che si diranno lasceranno, visto che l’uomo a breve si sposerà con Humildad.