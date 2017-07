Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere. Non ci sono novità in tema di amnistia ed indulto. In attesa che la leader del partito Radicale Rita Bernardini si riprenda del tutto, vediamo cosa accade nel mondo delle carceri. Un detenuto di 55 anni tunisino che sconta la pena per omicidio, è evaso dal carcere di Volterra durante un permesso premio di 10 giorni perché considerato detenuto modello. Al detenuto erano stati concessi due giorni a Volterra e otto sulla costa livornese, ma del detenuto si sono perse le tracce. ll segretario generale del Sappe Donato Capece ha definito l’accaduto un “Episodio irresponsabile e gravissimo, per il quale sono già in corso le operazioni di polizia dei nostri agenti della penitenziaria per catturare l’evaso”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 luglio 2017: l’iniziativa nel carcere di Eboli.

Bella iniziativa ad Eboli, dove i detenuti hanno educato i cani trovatelli, aiutandoli così a trovare una casa. Il progetto, come riporta lacittàdisalerno.it, è stato attivato dalla Cooperativa Dog Park di Ottaviano coadiuvati dal presidente dell’associazione Al Perro Verde e docente della Fondazione Bocalan di Barcellona. Protagonisti sono i detenuti dell’Icatt di Eboli, struttura in cui sono ospitati detenuti incarcerati per reati minori. I detenuti si rendono utili e, permettendogli di lavorare, si riduce il rischio di recidiva una volta finita di scontare la pena. La direttrice della struttura Rita Romano si è detta molto soddisfatta del progetto: “Tra i prossimi progetti che a breve saranno attivati ve ne è anche uno in collaborazione con la Lipu che permetterà di accogliere e medicare all’interno della struttura volatili di piccola taglia rimasti feriti. Con un pool di esperti i nostri ospiti aiuteranno questi animali a riprendere il volo”.