Beautiful, anticipazioni 10, 11, 12, 13 luglio 2017: Ridge e Brooke di nuovo sposi! Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano Ridge e Brooke saranno di nuovo sposi! Nelle puntate in onda questa settimana Katie farà sentire a Brooke una registrazione, rubata di nascosto, di una discussione tra Quinn e Liam nella quale sembra che la donna voglia minacciare il ragazzo. Per il momento Katie decide, con Brooke, di non farne parola con Eric.

Beautiful anticipazioni 10, 11, 12, 13 luglio 2017: le avances di Quinn a Ridge!

Arriva intanto il primo Natale per Eric e Quinn, quest’ultima regala al marito per Natale una doccia in giardino, ma intanto decide di provarla. La donna viene sorpresa da Ridge che uscendo dai cespugli la vede completamente nuda, ed in lui nasce il sospetto che la donna sia attratta da lui. Ridge ne parla con Rick che, però, non gli crede. Quinn provoca Ridge dopo che lui l’ha vista nuda.

Beautiful anticipazioni 10, 11, 12, 13 luglio 2017: aria di nozze. Ridge e Brooke di nuovo sposi?

Intanto Eric e Quinn sembrano sempre più uniti e parlano del loro primo Natale insieme. Eric e Quinn preparano la villa addobbandola per la tradizionale festa di Natale in famiglia. Eric spera di rivedere finalmente tutti riuniti, ma a sorpresa nessuno conferma. Nel frattempo, anche Ridge e Brooke hanno riunito la famiglia e stanno passando il Natale per conto loro. Durante i festeggiamenti Ridge dona a Brooke l’anello di Stephanie. Ridge e Brooke informano R.J. che si sposeranno. Nel frattempo Bill si reca da Brooke per gli auguri e le fa sapere che non rinuncerà mai a lei.