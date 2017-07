Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, ultime news. Tra l’attore Flavio Montrucchio e la showgirl Alessia Mancini l’amore va a gonfie vele, ed i due vengono fotografati felici ed innamorati in vacanza, mentre fanno un giro romantico in barca a Ponza per festeggiare il loro quattordicesimo anno di nozze. I due si mostrano nelle immagini del settimanale “Nuovo” raggianti e innamorati.

Flavio Montrucchio racconta l’amore per Alessia Mancini.

Intervistato dal settimanale Intimità, Montrucchio rivela di sentirsi fortunato, dal momento che la longevità dei matrimoni non è comune nel mondo dello spettacolo: “Spesso mi hanno chiesto come faccio a essere ancora sposato con la stessa donna, cosa che, a chi lavora nello spettacolo, sembra incredibile. Non lo so, forse dipende davvero dal fatto che mi sento prima di tutto una persona come tutte le altre. E sono sicuro che anche Alessia si senta così”.