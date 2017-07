Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 10 luglio 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di lunedì 10 luglio 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Still Alice: Alice ha quasi cinquant’anni ed ha un marito e tre figli. La sua vita sembra perfetta, ma ad un certo punto inizia ad avere dei momenti di vuoto in cui non riconosce il posto in cui si trova. Alice è preoccupata, fa i controlli medici e le viene diagnosticato l’Alzheimer. Su Rai 2 torna Roberto Giacobbo con una nuova stagione di Voyager – Ai Confini della Conoscenza, mentre Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Gigolò per caso. Murray deve chiudere la sua libreria e pensa al modo di cavarsela economicamente nel futuro. Coinvolge così un amico in un nuovo progetto.

Guida tv di questa sera lunedì 10 luglio 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film State of play. Su Canale 5 alle 21:10 vedremo la terza puntata della quarta stagione di Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago MED. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda il film Il segreto di Gabrielle.