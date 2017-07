Il segreto anticipazioni luglio 2017: svelato il mistero sulla morte di Mariana…

Il Segreto anticipazioni luglio 2017. Le anticipazioni de Il Segreto del mese di luglio 2017 ci rivelano che il chimico Elias verrà incarcerato con l’accusa di aver ucciso l’anziana balia Remedios. Dopo solo pochi giorni l’uomo, però, evaderà dal carcere e attenterà alla vita di Camila. Per fortuna verrà trovato e riportato in galera, dove avrà un ultimo confronto con Hernando, in cui farà intendere di aver agito in combutta con un misterioso complice, e si toglierà la vita impiccandosi.

Il segreto anticipazioni luglio 2017: il segreto sulla morte di Mariana.

Le anticipazioni de Il segreto di luglio 2017 ci rivelano che Alfonso sarà pronto ad uccidere il cognato, ritenuto dai Castaneda responsabile della morte di Mariana, ma l’intervento della Guardia Civile chiarirà la posizione di Nicolas. Infatti, si verrà a sapere che in realtà Mariana è stata ammazzata e sepolta nella calce viva, da uno psicopatico. Distrutta dalla morte della sua amica Mariana, Gracia deciderà di chiuderà la boutique.

Il segreto anticipazioni luglio 2017: la morte di Leoncio Marquina.

Severo riuscirà finalmente a far arrestare il fanatico Leoncio Marquina, il capo della congrega de Il pugno di Dio. La setta però si rivolterà contro i Santacruz e minaccerà le nozze tra Carmelo e Mencia. Severo pronto a reagire stringerà un accordo Cristobal Garrigues il quale, farà picchiare a morte Marquina. La risposta della setta non tarderà ad arrivare…