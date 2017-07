Tagli capelli medi, bob, scalati: la gallery con i must have dell'estate 2017!

Tagli capelli medi, bob, scalati estate 2017. Tra le tendenze tagli di capelli per l’estate 2017 troviamo come protagonista la media lunghezza. Si tratta di tagli di capelli estremamente pratici e versatili, che si prestano a svariate acconciature. Un taglio medio è infatti estremamente facile da gestire ed è adatto a tutte le donne, anche quelle dalla fisicità più importanti, e si adatta alle esigenze di tutte le donne dalle più giovani alle più mature. Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono i tagli medi più belli dell’estate 2017 e gli hairstyling di tendenza delle dive dello spettacolo.

Tagli capelli medi estate 2017: la gallery con tutte le tendenze capelli.

Tra i tagli di capelli medi per l’estate 2017 le bellissime dello spettacolo optano per i bob in tutte le versioni, come lo splendido caschetto asimmetrico sfoggiato su Instagram dalla ballerina Samanta Togni, che ama portare spesso in versione wob, ossia wavy bob, una delle tendenze capelli dell’estate 2017. Il taglio medio del momento è sicuramente il long bob, declinato in versioni differenti; spettinato e messy o liscio per chi ama essere in ordine. I blunt cut è perfetto per le amanti dei capelli pari ed è perfetto da portare liscio, oppure in versione mossa. Si tratta di un taglio di capelli che segna il ritorno dei tagli alla pari dalle linee nette e rigorose, per un hairstyle geometrico dalle linee precise e ben definite.

