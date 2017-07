Tagli di capelli cortissimi e rasature estate 2017. Tagli di capelli cortissimi ha sfoggiato Cara Delevingne alla sfilata Chanel Haute Couture AI 2017/18. Si tratta di un taglio rasato colore biondo ghiaccio, per un’immagine davvero di grande impatto visivo. I tagli cortissimi quasi rasati sono uno dei trends capelli dell’estate 2017, valorizzati da colorazioni unconventional ed originali.

Tagli capelli corti biondo ghiaccio: i chop cut di Kristen Stewart e Cara Delevingne.

Tra le colorazioni capelli di tendenza per l’estate il biondo ghiaccio spopola sui tagli cortissimi, e viene scelto dalla cantante Katy Perry e dalle attrici Michelle Williams e Kristen Stewart. La Delevingne e la Stewart hanno dato un taglio radicale alla propria capigliatura per l’estate 2017, optando per dei tagli “chop cut“, dall’inglese colpo d’ascia che richiama la tecnica del taglio, con sforbiciate nette.

Cara Delevingne, ultime news gossip.

Cara Delevingne si è raccontata di recente a GQ, ed ha rivelato, di avere molte paure, nonostante il suo aspetto da ‘dura’. All’edizione di agosto del magazine britannico GQ ha detto: “Dentro ho tantissime paure. Lavoro in un campo nel quale bisogna tenere in considerazione l’opinione che gli altri hanno di te e sono sempre nervosa. Anche se non ammetto di esserlo, è emerge lo stesso in qualche modo… Fai finta che non ci sia, ma esce fuori comunque”.

I suoi timori non hanno comunque impedito a Cara di diventare un’attrice. “Quando era piccolissima volevo fare l’attrice. E volevo essere una musicista. Andare a scuola con persone di enorme talento ha significato sentirmi senza speranze rispetto ai miei sogni. Ma ci ho provato lo stesso perché mi piaceva troppo, ma non credevo di poter arrivare fino a qui. Per questo sono felicissima di aver fatto la modella. Senza quell’esperienza non sarei mai riuscita a fare l’attrice”, ha spiegato.

Tagli cortissimi estate 2017: i chop cut biondo ghiaccio di Cara Delevingne e Kristen Stewart! 1 su 6