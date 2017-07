Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime di oggi, 10 luglio 2017, e le anticipazioni della terza puntata

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime e le anticipazioni al 10 luglio 2017: cosa accadrà tra Valeria ed Alessio? Stasera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4, che si preannuncia essere una puntata scoppiettante. Vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera. Al centro dell’attenzione ci saranno Valeria ed Alessio, due ragazzi sposati ai Caraibi ma con matrimonio non valido in Italia che quindi dovrebbero essere molto sicuri l’uno dell’altra. Ma qualcosa non è andato come credevano… Alessio, infatti, è rimasto affascinato dalla tentatrice Carmen, ed ha ferito profondamente Valeria dicendo davanti alle telecamere che in realtà gli manca più il gatto della fidanzata, e che la ragazza è noiosa nella vita come a letto. Valeria, in lacrime, ha deciso di lasciare il programma. Lo farà davvero? Lo scopriremo stasera!

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime e le anticipazioni al 10 luglio 2017: Sara e Nicola e Ruben e Francesca in crisi?

Nicola e Sara stanno insieme da 5 anni, ma anche il loro rapporto sembra essere sull’orlo del precipizio: il ragazzo sembra si stia legando alla tentatrice Antonella… Altra coppia a rischio è quella composta da Francesca e Ruben. La ragazza ha accusato il suo fidanzato di non avere personalità, di non emozionarla. Ruben, per ora, sembra incassare il colpo senza decidere di andar via dal programma…