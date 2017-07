Temptation Island 2017 Ed. 4: Ruben perdona Francesca, la rottura tra Camilla e Simona!

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news. Nuova puntata stasera lunedì 10 luglio 2017 del reality di successo dell’estate Temptation Island 2017 Ed. 4, in onda su canale 5 da lunedì 26 giugno 2017, e condotto da Filippo Bisciglia. Ancora in gioco 5 delle 6 coppie, dopo l’uscita di Camilla e Riccardo della scorsa settimana. La loro storie d’amore sono messa alla prova dalla convivenza, all’interno di un villaggio con i single tentatori. Solo al termine di ogni puntata, nel momento del Falò, i fidanzati potranno vedere alcuni momenti della vacanza dei loro partner insieme ai single tentatori.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news tra Ruben e Francesca.

Colpo di scena a “Temptation Island 2017 Ed. 4“. Secondo gli ultimi rumors che girano in rete Ruben e Francesca starebbero ancora insieme e la prova arriverebbe dai social. A destare il sospetto che tra i due ci sia stato un finale felice, a dispetto di ciò che si è visto nelle prime puntate, sarebbe like che Francesca ha messo a un video postato da Ruben e tratto dall’ultimo falò andato in onda.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news: rottura tra Camilla e Simona dopo l’uscita!

Intanto dopo l’uscita Simona Solimeno avrebbe provato a chiarire con Camilla, che nel corso di un’intervista a Non succederà più, programma con Giada Di Miceli in onda su Radio Radio ha così dichiarato: “Lei mi ha scritto un messaggio per chiarire, però io ho bisogno di sbollire… quando sarà il momento, se ci sarà il momento, ne parleremo. Per adesso voglio solo stare serena, ritrovare il mio equilibrio e la mia serenità con Riccardo. Ci sarà tempo per chiarire con lei…” .

Il video con le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island.

Ecco un’anteprima di quello che succederà nella terza puntata! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 3 Lug 2017 alle ore 15:04 PDT