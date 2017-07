Voyager anticipazioni della puntata di stasera lunedì 10 luglio 2017 su Rai2.

Voyager – ai confini della conoscenza. Il programma di Roberto Giacobbo torna in prima serata oggi lunedì 10 luglio 2017 su Rai2. Chi ha detto che per apprendere non ci si possa divertire? Con questo spirito, Roberto Giacobbo torna con una nuova edizione di “Voyager – ai confini della conoscenza”, la trentunesima, dal 10 luglio in prima serata su Rai2.

Nella prima puntata, ci condurrà nell’Impero Romano. La troupe di Voyager sarà a Tivoli, nella magnifica Villa Adriana, dove – come in un set cinematografico – a metà tra divulgazione e fiction, Giacobbo “intervisterà”, a distanza di 1900 anni dalla sua ascesa al potere, il celebre imperatore Adriano, che tanto volle quel luogo incredibile alle porte di Roma.

A seguire farà scoprire altre tracce dell’impero in altre parti del Lazio, ma anche a Verona e in Francia. Quella in partenza è per Voyager la 31° edizione: un programma interamente prodotto dalla Rai, che negli anni ha ha realizzato ben 671 puntate di cui 225 in prima serata. In termini di kilometri, in questi anni Roberto Giacobbo e la sua squadra hanno coperto per più di 28 volte il giro del mondo. E non sembrano intenzionati a fermarsi!