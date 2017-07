Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo presto genitori! Le news ad oggi 11 luglio 2017

Alessandro Tersigni e Maria Stefania di Renzo, le ultime news ad oggi 11 luglio 2017. Alessandro Tersigni sta per diventare padre. L’attore lo ha annunciato con poche parole al settimanale DiPiù.”Entro l’anno sarò papà ed è una forte emozione”, ha detto il bel romano al magazine diretto da Sandro Mayer. A regalare la gioia della paternità a Tersigni è a moglie la ballerina Maria Stefania Di Renzo, incinta di qualche mese. La coppia, che si sarebbe sposata in gran segreto lo scorso anno, si è conosciuta nel 2010.

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo presto genitori! Le news ad oggi.

In passato Tersigni aveva già parlato della possibilità di avere un figlio, ma era ancora giunto il momento:”Mia madre Marinella mi chiede sempre ‘Alessandro, quando mi fai un nipotino?’ e io le rispondo che già ce l’ha, cioè il figlio di mio fratello. Diciamo che per il momento sono uno zio felice, ma quando arriverà un figlio, sarà il benvenuto nella mia vita”, aveva raccontato in un’intervista un paio di anni fa. Il rapporto e l’amore con Maria Stefania stanno oggi per portare alla nascita di una nuova famiglia, con l’arrivo nei prossimi mesi di un bambino, di cui per ora non si conosce il sesso.