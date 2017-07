Beautiful anticipazioni 11, 12, 13 luglio 2017: nasce l’intesa tra Quinn e Ridge. Nelle puntate americane di Beautiful i due sono amanti da un po’ di tempo, in Italia la loro sintonia è appena agli inizi. Ridge decide di organizzare un piano per estromettere la madre Quinn dalla Forrester Creations, e prova a sedurla per allontanarla da Eric ma trova nella donna una complicità ed una grande attrazione, e tra i due scoppia una passione inattesa, che vivranno in segreto.

Beautiful anticipazioni 11, 12, 13 luglio 2017: giochi pericolosi tra Ridge e Quinn!

Intanto, in questi giorni le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful ci rivelano Quinn sarà sopresa da Ridge mentre si fa la doccia, regalata dalla donna al marito come regalo di Natale. La donna vista da Ridge mentre sta uscendo dai cespugli dopo aver fatto la donna, e Ridge la vede completamente nuda. Da questo momento Quinn comincia a stuzzicare Ridge dopo che lui l’ha vista nuda, ed inizia a provocarlo, sia con dei gesti discutibili che con delle parole molto audaci, dalle quali Ridge rimane visibilmente turbato…