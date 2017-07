Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news ad oggi 11 luglio 2017. Negli ultimi giorni i rumor si erano fatti più insistenti, sarà per questo che Belen Rodriguez ha deciso di parlare. In molti avevano iniziato a pensare che tra la showgirl e il fidanzato Andrea Iannone fosse successo qualcosa. Prima la coppia era molto presente sui social, con foto insieme. Da un po’ di tempo, però, niente più immagini dei due e subito era scattato il gossip: c’è crisi. A smentire che il rapporto stia attraversando un periodo di difficoltà ci ha pensato però la stessa showgirl argentina.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip.

Rispondendo ad alcuni follower che le chiedevano nei commenti di Instagram dove fosse finito Andrea, Belen ha risposto: “E’ qui con me”. Il pilota ha quindi raggiunto la fidanzata a Ibiza, dove lei ha affittato una bellissima villa per l’estate dove poter trascorrere le vacanze insieme ai familiari e agli amici più stretti.

Ad alimentare le voci secondo cui tra la Rodriguez e Iannone ci fosse maretta c’aveva pensato anche un repentino cambio di look di Belen, che aveva sfoggiato una nuova acconciatura. Eppure pare proprio non si trattasse di un taglio più estivo per affrontare con più freschezza l’estate.