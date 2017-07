Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 11 luglio 2017!

Caterina Balivo, ultime news. Splendida presenza quella di Caterina Balivo nella lunga serie di appuntamenti del Festival Gaber nella storica piazza San Bernardino a Camaiore. La Balivo è stata protagonista del secondo incontro della rassegna. Nel corso della serata la conduttrice si è raccontata al pubblico, commentando alcuni dei filmati più importanti della carriera di Gaber. La bella Caterina ha commentato con un post su Instagram le emozioni della serata:«Ieri serata magica a Camaiore al #FestivalGaber Piazza strapiena, tanti ragazzi a seguire la chiacchierata tra me e Paolo del Bon e… mannaggia alla Fondazione Gaber che con la canzone del maestro “Non insegnate ai bambini” e il filmato con le foto con mio figlio, mi ha fatto anche commuovere».

Caterina Balivo, attimi di relax prima del parto.

La bella si sta godendo il meritato relax prima della nascita della figlioletta. La Balivo ha postato su Instagram scatti con il figlioletto Guido Alberto e dei suoi giochi in spiaggia. accompagnati dalla didascalia:“La storia è questa io mi fingo queen della spiaggia mentre GA, il mio pescatore preferito, mi racconta delle sue avventure sotto i mari…nel frattempo aspettiamo la baby princess”.

Non manca anche una tenera foto, uno splendido ritratto di famiglia con il figlio e con il padre, accompagnato da queste dolci parole:”Ci sono mattine irripetibili, come questa in cui due degli uomini della mia vita (il mio papà e #GA) fanno colazione con me e la casa è strapiena di amore che sa di famiglia questo lunedì comincia col piede giusto e sarà ancora meglio più tardi! Perché? Perché ci vediamo a Camaiore in Piazza San Bernardino dalle 21:00 per il #FestivalGaber dove vi incontrerò e potremo passare una bellissima serata assieme ci vedremo su #instastories per chi invece non riuscirà ad esserci! A più tardi #caterinabalivo #caterinasecrets #momtobe.