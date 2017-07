Cherry Season: anticipazioni dal 10 al 14 luglio. Dopo il grande successo della scorsa stagione, su Canale 5 è tornata la soap opera turca rivelazione del 2016 Cherry Season – La stagione del cuore con i nuovi episodi in prima visione assoluta. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana vedremo numerosi colpi di scena: Oyku verrà prima rapita e poi colpirà alla testa Mete facendolo finire in ospedale, mentre Ayaz le racconterà tutta la verità e le farà una bellissima sorpresa. Ecco le anticipazioni delle nuove puntate di Cherry Season in onda su Canale 5, da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2017, alle ore 14.45. Oykü, gelosa di Iþik, decide di seguirla con Burcu. La ragazza, in compagnia di Tayfun, rivela il presunto tradimento ad Ayaz. Per il malessere Oykü inizia a mangiare senza freni, e per tirarle su il morale Mete organizza una serata al lunapark. Burcu ed Emre hanno un momento intimo durante il quale ribadiscono l’amore che provano l’uno per l’altra, mentre Oykü, rimasta bloccata su una giostra con Ayaz, intima al ragazzo di darle le spiegazioni che lui ha sempre taciuto.

La soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

Nella giornata di oggi vedremo che dopo la serata al lunapark, Oykü viene rapita da due uomini che la scambiano per la fidanzata di Mete. Tutti si mettono sulle tracce della ragazza. Un suggerimento telefonico porterà Mete e Ayaz nel distretto di Beykoz, dove è segregata. Ayaz riuscirà a liberarla ma non rivelerà nulla riguardo ai motivi che l’hanno spinto a lasciarla. Oyku vuole conoscere la verità e organizza quindi un secondo “rapimento” in casa di Ayaz, sperando che lui – di nuovo legato – accetterà di darle le risposte che cerca. Nella giornata dell’11 Luglio Ayaz confessa a Oykü il motivo per cui la loro relazione è finita, ma le chiede di non rivelare a nessuno ciò che ha saputo, neanche alle sue amiche. Le confessa anche di non aver mai smesso di amarla, ma Oykü non cede subito e costringe Ayaz a risvegliare il suo amore. Per tentare di riconquistare la sua ragazza, Ayaz chiede a Ilker e a Iþik di tenere lontano Mete per un’intera giornata. Il 12 Luglio Ayaz finalmente confessa a Oykü il motivo per cui la loro relazione è finita, ma le chiede di non dire nulla a nessuno almeno per il momento. Le dichiara inoltre di non aver mai smesso di amarla, ma Oykü non cede subito e chiede una dimostrazione del suo amore. Ayaz quindi tenta di riconquistare la ragazza, premurandosi – con l’aiuto di Ilker e a Isik di tenere lontano Mete per un’intera giornata.

Il 14 Luglio vedremo che mentre Ayaz cerca prove di manovre illecite di Mete sul lavoro per avere un’arma contro di lui, Öykü decide di prendere in mano la situazione e, con l’aiuto di Þeyma, inscena un finto tentativo di suicidio per causare a Mete un senso di colpa e farlo rinunciare ai suoi piani. Mete, però, la smaschera e lei, per fermarlo, lo colpisce alla testa con una vanga. Poi fugge perché teme di essere inseguita dalla polizia. Gli altri amici sono tutti in ospedale, e aspettano di sapere se Mete ricordi di essere stato colpito da Öykü. Quando Öykü li raggiunge, raccontano tutta la verità a Emre e Burcu, che erano i soli a ignorare il ricatto di Mete.