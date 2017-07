Il Segreto, le anticipazioni del 12 luglio 2017: l'alleanza tra donne

Il Segreto, le anticipazioni del 12 luglio 2017: Eulalia rivela… Il Segreto torna anche domani, come tutti i giorni alle ore 15.30 su Canale 5, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali de Il Segreto in onda domani pomeriggio, 12 luglio 2017, alle 15.30. Eulalia decide di allearsi con Donna Francisca, e le svela gli obiettivi ed i progetti economici di Cristobal. Le due donne vorrebbero fermare il potere privo di scrupoli di Cristobal, ma non tutto filerà liscio… Anche Cristobal, intanto, ha dei problemi: la sua collaborazione con Emilia provoca dei malcontenti con i paesani, e l’uomo prova a corrompere con del denaro i dipendenti di altre fabbriche.

Il Segreto, le anticipazioni del 12 luglio 2017: Severo assunto in pasticceria.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, scopriremo che Elias viene arrestato. Hernando confesserà a Camila di aver paura di una possibile vendetta da parte del suo ex dipendente, e teme, in particolar modo, che possa uccidere sua moglie e sua figlia.

Candela, intanto Severo come collaboratore in pasticceria. L’uomo è felice di iniziare il nuovo lavoro, in particolar modo a causa delle sue ingenti difficoltà economiche.