Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip all'11 luglio 2017: i due di nuovo insieme?

Paola Barale e Raz Degan: le ultime news gossip ad oggi: Paola e Raz, l’amore infinito. Paola Barale e Raz Degan continuano ad emozionare con la loro storia d’amore. I due non stanno più insieme, ma, anche se la vita ha fatto in modo che i due prendessero strade diverse, Raz e Paoloa sono legati da un sentimento indistruttibile. Sull’Isola dei Famosi abbiamo visto gli occhi dell’attore israeliano accendersi d’amore e di gioia alla vista della sua Paola, e si sa: gli occhi non mentono. Quanti si aspettavano un ritorno di fiamma appena terminata l’Isola, però, sono stati delusi: Paola e Raz hanno ripreso le loro vite, separati. Adesso, però, qualcosa riaccende la speranza…

Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip all’11 luglio 2017: Paola e Raz a Ibiza insieme!

Paola Barale e Raz Degan sono insieme a Ibiza. Su Instagram, i due hanno pubblicato la stessa foto con Paola che ammira il tramonto, ed inoltre anche il settimanale Chi ha delle foto da mostrare. In una delle foto, in particolare, Raz e Paola sono molto vicini, si guardano teneramente e Raz sembra volerla cingere con un braccio. Su Instagram, inoltre, Raz ha scritto: “Possiamo capire noi stessi quando possiamo vedere noi stessi in qualcun’altro”… Se non è questo l’amore…