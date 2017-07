Tagli capelli corti, medi, lunghi, estate 2017: la gallery con tutti i nuovi tagli!

Tagli di capelli estate 2017. La parola d’ordine in fatto di tagli di capelli per l’estate 2017 sarà sicuramente media lunghezza. I tagli di capelli medi, in particolare i bob sono amatissimi dalle bellissime dello spettacolo, come ad esempio quello con leggere scalature sfoggiato dalla bella Jennifer Lawrence. Si tratta di tagli adatti a tutte le donne e si adattano ad ogni look. Il loro punto di forza è sicuramente il fatto che si adattano alla perfezione con tanti gli stili e le esigenze più disparate, ed a seconda della situazione possono essere portati sciolti o legati per styling più raffinati e particolari, come quello sfoggiato dalla Lawrence per le serate di gala.

Tagli capelli corti, medi, lunghi, estate 2017: i trends capelli per la nuova stagione.

I tagli di capelli medi, corti e lunghi per l’estate 2017 propongono long bob, tagli lunghi scalati, long pixie da valorizzare da una frangia, in versione liscia e para o magari super scalata e mossa. La tendenza più ambita della primavera estate 2017 sarà l’effetto beach waves, ossia mosso con onde morbide, mentre per tutte le donne che amano sentirsi in ordine e hanno i capelli lisci un blunt cut super liscio sarà l’ideale.

Tagli capelli estate 2017: caschetti e scalature per la nuova stagione.

Spazio anche a caschetti destrutturati e scalati per tutte le donne che adorano il movimento e l’effetto extra volume. Taglio medio lungo con scalature per l’estate 2017 anche per la bellissima showgirl Belen Rodriguez, che ha dato un taglio alla lunga capigliatura optando per un look più estivo e sbarazzino.

