Temptation Island 2017 Ed. 4, riassunto terza puntata e anticipazioni e video quarta puntata!

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime anticipazioni. La puntata di ieri del reality dell’estate ha visto un colpo di scena nel rapporto tra Francesca e Ruben. Il terzo appuntamento con il reality estivo di Canale 5 andato in onda lunedì 10 luglio in prima serata ha mostrato un cambiamento della situazione. Lui ha deciso di cambiare look e atteggiamento per farsi vedere sotto una luce diversa da Francesca. Sempre più in crisi Valeria e Alessio, dopo l’avvicinamento maggiore di Alessio a Carmen, ed un ballo a dir poco a limiti del consentito.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime anticipazioni: il riscatto di Ruben.

Ruben, dopo le ennesime parole di Francesca contro di lui, al momento del falò si dice stanco delle continue critiche e decide di cambiare registro. “Voglio una scossa” dice al conduttore Filippo Bisciglia, che per questo fa entrare nel villaggio un barbiere che gli sistemi il taglio di capelli. Per Ruben arriva il cambio di outfit, della camminata e di atteggiamento.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni della quarta puntata di lunedì 17 luglio 2017.

Il piano della produzione prevede l’arrivo al villaggio di una ragazza che, complice del programma, finge di essersi presentata sull’isola per conoscere Ruben, per cercare di far ingelosire Francesca, che osserva il tutto in un video nel pinnettu. Di sicuro l’arrivo della finta corteggiatrice di Ruben desta nervosismo nella bella Francesca, sempre molto sicura di se stessa, fino a ieri. Intanto, nel video delle anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 si intravedono le immagini del falò di confronto tra Ruben e Francesca. Come finirà la storia tra Ruben e Francesca?

Il video con le anticipazioni della quarta puntata di lunedì 17 luglio 2017.

Nella prossima puntata… #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 10 Lug 2017 alle ore 14:56 PDT