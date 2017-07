Temptation Island 2017: Francesco e Selvaggia si sono lasciati, ecco il perchè

Temptation Island 2017: Francesco e Selvaggia si sono lasciati? Selvaggia e Francesco, una delle altre coppie molto discusse a Temptation Islans 2017, a dispetto dei numerosi indizi che li davano ancora assieme con la fine di “Temptation Island 2017”, si sarebbero lasciati. Il nuovo indizio arriva da Selvaggia Roma, che ha dimostrato di non gradire un riferimento fatto dal suo fidanzato durante la puntata del 10 luglio del reality. L’amore tra Selvaggia e Francesco, fumantina coppia di questo “Temptation Island 2017”, sembrerebbe giunto al capolinea dopo la conclusione del reality di Canale 5. Se fino a pochi giorni fa, gli indizi social puntavano su una loro riappacificazione, adesso il tweet di Selvaggia Roma sembra fugare ogni dubbio.

Temptation Island 2017: ecco i motivi che hanno spinto Selvaggia a siglare la parola fine.

Durante un momento di rabbia, il palestrato Francesco si sarebbe lamentato della loro vita tra le lenzuala: “Se lo facciamo 2 volte al mese è anche tanto”. Selvaggia non ha replicato a quei commenti, soprattutto considerato il fatto di trovarsi di fronte alle telecamere e insieme alle amiche conosciute all’interno del reality. Da casa, però, ha dimostrato che quelle parole l’hanno colpita, al punto da spingerla a sfogarsi sui social network. Alla foto che rimanda a uno dei commenti comparsi su Twitter durante la messa in onda della puntata, l’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo affianca una didascalia che sembra suggerire che i due non abbiano lasciato insieme la trasmissione: “Sempre a testa alta!”.