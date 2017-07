Temptation Island 2017: Nicola e Sara di nuovo insieme?

Temptation Island 2017: Nicola e Sara sono “In love”? È andata in onda il 10 luglio la terza puntata di Temptation island 2017. Una tra le coppie in crisi erano Nicola Panico e Sara Affi Fella . In molti avevano pensato che i due si fossero lasciati dopo l’esperienza di Temptation Island, ma sui social appare qualche indizio sul presunto lieto fine. Pare infatti che il calciatore abbia pubblicato sul suo profilo Instagram vecchio una foto che lo ritrae abbracciato alla sua Sara accanto alla quale compare il commento ‘In love’ e un cuoricino.

Temptation Island 2017: lieto fine tra i due?

Il profilo che ha diffuso la foto è stato indicato come un vecchio account Instagram di Nicola. In realtà, però, si tratta di una pagina fan che ha pubblicato il primo scatto solo sette giorni fa. L’immagine che è stata indicata da molti come la prova del ritorno di fiamma, dunque, è stata diffusa dai sostenitori della coppia. Inoltre, si tratta di una vecchia foto. Già l’1 aprile 2017, infatti, compariva sul profilo di Sara. Ciò non vuol dire che non ci sia la possibilità di una riconciliazione tra i due. Quell’immagine e quella didascalia, però, non ne sono la prova. Occorre, infine, sottolineare che le coppie sono tenute al silenzio, fino a quando non andrà in onda il falò che le riguarda e che svelerà al pubblico se hanno deciso di proseguire la loro relazione o meno.