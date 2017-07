Uomini e Donne, ultime news. La dura reazione di Mario Serpa contro Claudio Sona!

Uomini e donne, le ultime news ad oggi. Mario Serpa non vuole avere più niente a che fare con l’ex Claudio Sona. I suoi sentimenti sono feriti e così ha chiesto a tutte le fan che continuano a pubblicare materiale e foto che lo rappresentano accanto a Sona di smetterla. “So che comprenderete quello che sto per scrivervi, non perché rinnego l’operato di chi le gestisce, anzi, le ringrazio per l’affetto, la vicinanza e il tempo che mi hanno dedicato in questi mesi. Ma non desidero più vedere foto, video o altro che mi associ a quella persona che si è presa gioco dei miei sentimenti e con cui, ormai, non ho più nulla da condividere. Ho sofferto abbastanza, a suo tempo, in silenzio. Spero che questa mia scelta venga rispettata e che non comporti fraintendimenti”, ha fatto sapere Mario.

A spingerlo a fare questa richiesta sarebbe stata l’ultima rivelazione del giornalista Alberto Dandolo, che ha rivelato alcuni dettagli di una telefonata tra Sona e un altro ex, Juan Fran Sierra.”Claudio Sona in lacrime, lacrimava come un bambino, credetemi su mia madre! Le lacrime, la disperazione e una frase: ‘Perdonami, voglio tornare con te! Tu sai che era tutta una rappresentazione per raggiungere i miei obiettivi! Non lo sopporto più, povero Mario! Ti prego, aiutami a tornare con te!'”, ha svelato Dandolo.